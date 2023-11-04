برلمانية: تصريحات وزير دفاع إسرائيل بشأن غزة كارثية

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى أكثر من 10 آلاف قذيفة على غزة.

وأضافت سميرة الجزار، في بيان السبت، أن ما يحدث كارثة ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ويجب تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتساءلت: لماذا يقف المجتمع الدولي صامتًا ومتفرجًا على المجازر البشرية والدموية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي؟، أين الضمير الإنساني العالمي؟.

وحذرت النائبة سميرة الجزار من أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية لها عواقب وخيمة على الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية ويمكن أن يتوسع الصراع أكثر ويهدد السلام العالمي.

وأشارت إلى أن تصريحات وزير دفاع سلطات الاحتلال الصهيوني "جالانت" كارثية وأنه اعترف أمام العالم بأن جيش الاحتلال يقوم بجرائم حرب وإبادة للشعب الفلسطيني الأعزل في غزة وبدون الخوف من الرأي العام العالمي.

ووجهت النائبة سميرة الجزار تحية قلبية للشعب الفلسطيني على صموده ودفاعه عن دولته وأرضه رغم أنه يواجه عدو لا يعرف الإنسانية ويقوم بقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ دون رحمة، مؤكدة أن ما يحدث من سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بشعة يعد بمثابة خرق لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وطالبت النائبة سميرة الجزار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرد على غطرسة العدو الإسرائيلي وتوقف العدوان الصهيوني غير الإنساني وتخفيض مستوى التمثيل واستدعاء السفير المصري وطرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات التجارية ردًا على استمرار الاعتداء وعدم احترام القانون الدولي والتجرد من الإنسانية.

ودعت النائبة سميرة الجزار، كل الدول العربية والعالم، بعدم دعم الكيان الصهيوني وسحب سفرائهم لكسر غطرسة المحتل فالعالم كله تحرر من الاحتلال إلا فلسطين.