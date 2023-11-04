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وجيه صبحي باقي.. 4 أسماء حملها البابا تواضروس الثاني

12:30 م السبت 04 نوفمبر 2023

البابا تواضروس الثاني

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كتب- إسلام لطفي:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى ذكرى القرعة الهيكلية التي تمت في 4 نوفمبر 2012.

وحدَّدت الكنيسة أسماء حملها البابا تواضروس الثاني، والتي تمثلت في:

- الاسم بالميلاد: وجيه صبحي باقي.

- الاسم الرهباني: الراهب ثيؤدور الأنبا بيشوي.

- الاسم الأسقفي: الأنبا تواضروس الأسقف العام.

- الاسم البطريركي: البابا تواضروس الثاني.

وتحل الذكرى الـ 11 لتجليس الأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة، بطريركًا على الكرازة المرقسية باسم البابا تواضروس الثاني، البطريرك 118 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم 4 نوفمبر 2023 حيث كانت القرعة الهيكلية 4 نوفمبر 2012.

4 أسماء حملها البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطريرك الكرازة المرقسية

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