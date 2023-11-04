"صناعة الشيوخ" تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لترشيد إنفاق الوقود

كتب- سامح سيد:

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50 %.

وطالب "المنزلاوي" في بيان اليوم، جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء شركات قطاع الأعمال العام بسرعة تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة، مؤكدًا ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع الخطط والسياسات التي تكفل تنفيذ هذه التكليفات لتوفير الملايين من الجنيهات التي يتم إنفاقها على الوقود في مختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية.

كما طالب المهندس محمد المنزلاوي، الوزراء والمحافظين ومختلف رؤساء المؤسسات التنفيذية بالدولة، بتحويل السيارات داخل الوزرات والمحافظات للعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة وتوفير استهلاك البنزين، موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسي على هذه التكليفات للحكومة.