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BBC

الطقس اليوم.. أمطار على عدة مناطق والعظمى بالقاهرة 32 درجة

10:43 ص السبت 04 نوفمبر 2023
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم السبت على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن الطقس اليوم السبت حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجة العظمى اليوم على القاهرة 32 درجة مئوية.

كما توجد أمطار خفيفة تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة أمطار

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