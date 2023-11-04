الطقس اليوم.. أمطار على عدة مناطق والعظمى بالقاهرة 32 درجة

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حددتها الأرصاد.. ظواهر جوية تسيطر على الطرق الزراعية والسريعة اليوم

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم السبت على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن الطقس اليوم السبت حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجة العظمى اليوم على القاهرة 32 درجة مئوية.

كما توجد أمطار خفيفة تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.