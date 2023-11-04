وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي"

كتب- محمد سامي:

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة.

رافق الوزير، عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك في إطار حرصه على التواجد بشكل مباشر بالشركات والوحدات التابعة للاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي، الزيارة بعقد اجتماع مع المهندس خالد زكي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ومساعديه وأعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض رؤساء القطاعات.

وألقى رئيس الشركة عرضًا تقديميًا تضمن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، كما تم استعراض الخطط المستقبلية للشركة والخاصة بزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء.

وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أن الشركة (م /300 الحربي) تعد من أحدث الشركات التابعة للوزارة ويعتمد العمل بها على أحدث التكنولوجيات والتقنيات المعمول بها في عالم الصناعة.

وأضاف أن الشركة تضم 4 مصانع وهي (مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة - مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة - مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة - مصنع تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل).

وتضم الشركة أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي "CNC" والتيِ يعمل بعضها بنظام (الروبوت)، كما تمتلك ماكينات متعددة المحاور "Multi-Spindle" والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، وتضم أيضًا عدة معامل مختلفة بها أحدث الأجهزة والمعدات من كبرى الشركات العالمية والتي يتم استخدامها لعمل القياسات والتحاليل اللازمة على جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية، كما تم تطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة على أحد خطوط الإنتاج بالشركة.



وعقب ذلك أجرى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة شملت المرور على عدد من خطوط الإنتاج، وحرص على الحديث عن قرب مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" لهم أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مؤكدًا تقديره لإمكانيات ذوي الخبرة من العاملين القدامى بالشركة وإيمانه بقدرات الشباب على الإبتكار، مشجعًا جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب وتبادل الخبرات والمعرفة من أجل رفعة شأن الشركة.