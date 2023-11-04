نشرة التوك شو.. خطاب حسن نصرالله ورفع سعر البنزين وقرب نفاد مخزون المساعدات المخصصة لغزة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- الهلال الأحمر المصري: مخزون المساعدات بمعبر رفح شارف على النفاد ونحتاج للمزيد

قال الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن مخزون المساعدات الإنسانية المخصص لسكان غزة بمعبر رفح شارف على النفاد ونحتاج للمزيد من المعونات والمساعدات في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، موضحًا: أدخلنا 90% من مخزون المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة عبر معبر رفح المصري، ومخزون المساعدات قد شارف على النفاد، مناشدًا الفاعلين في العمل الإنساني والمنظمات في تكثيف إرسال المساعدات والمعونات.

- ليته صمت ولم يتكلم.. سمير غطاس منتقدًا خطاب حسن نصر الله

انتقد الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله حول الحرب في غزة، قائلًا: "خطاب لغوي فارغ.. وليته صمت ولم يتكلم"، مشيرًا إن خطاب حسن نصر الله اليوم حوله من زعيم حزب إلى محلل سياسي درجة ثالثة.

وأضاف أن خطاب حسن نصر الله يؤكد أنه وكيل عام للإيرانيين في المنطقة، مشيرًا إلى أن أمين حزب الله حاول تبرأة نفسه وإيران من عمليات 7 أكتوبر التي قامت بها حماس.

- خبير في الشأن الإيراني: حزب الله لا يمكنه تغيير المعادلة.. وتوازن القوى ليس في صالح الجماعات والأحزاب

قال الدكتور مسعود الفلك، الخبير في الشؤون الإيرانية، إن خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله حول الحرب في غزة كان براجماتيًا، مشيرًا إلى أن عدم الرغبة في توسيع رقعة الحرب تعني عدم دخول حزب الله للحرب إلى جانب حماس في غزة

وأضاف الفلك، أن حزب الله لا يمكنه تغيير المعادلة، وفي توازن القوى الأرقام تتحدث وليست الشعارات، و توازن القوى ليس في صالح الجماعات والأحزاب إذا ما كان الطرف المعادي دولة عظمى بحجم أمريكا وحلفائها

- متحدث البترول: لجنة التسعير التلقائي أقرت الزيادة بعد مقارنة أسعار السوق العالمي

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن منتج السولار مهم جدا فيما يتعلق بنقل البضائع والركاب بالنسبة للنقل الجماعي والميكروباص والأتوبيس، موضحا أن الزيادات اتخذتها لجنة التسعير التلقائي، يوجد بها مسئولين من وزارتي البترول والمالية، لافتا إلى أن اللجنة عندما قارنت الأسعار؛ وجدت ارتفاعا في أسعار خام برنت، لأن السوق العالمي يشهد حالة من عدم الاستقرار، نتيجة الأحداث في غزة وروسيا وقرارات منظمة "أوبك +".

- وزير البترول الأسبق: دعم السولار فقط يتجاوز الـ200 مليون جنيه يوميًا

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن وزارة البترول فى مصر تضخ قرابة 220 مليون لتر منتجات بترولية يوميا ما بين بوتاجاز وسولار وبنزين 80 وغاز، مؤكدًا أن العالم يمر بظروف اقتصادية تستدعى على الجميع أن يتكاتف لترشيد الاستهلاك.، مشيرًا إلى أن 60% من الـ 220 لتر يوميًا منهم 120 مليون مقابل غاز و100 سوائل أخرى مازوت بوتاجاز بنزين، لافتًا إلى أن المازوت والسولار هم أعلى رقم للدعم، ونحن نستهلك يوميًا أكثر من 40 مليون لتر، ودعم السولار فقط يوميًا يتجاوز الـ200 مليون جنيه، من خلال دعم المازوت والبوتاجاز.

- عمرو أديب منتقدًا دعوات المقاطعة: العامل الغلبان أول المتضررين

حذر الإعلامي عمرو أديب، من تنامي الحملات والدعوات لمقاطعة البضائع يعتقد أن منتجوها يدعمون إسرائيل، قائلًا: "أقدر مشاعرك تجاه فلسطين واحترمها، ولكن إحنا بنعاقب مين، أتحدث عن آلاف العمال ضمن الشركات الكبرى مهددة بالفصل والاستغناء عنها حال استمرار المقاطعة".

وأضاف أديب: "إنتوا بتضربوا في مين بالمقاطعة دي.. إنتوا مستعدين تكملوا في هذا التوجه للأخر، الاقتصاد دائرة، والمطعم بيسحب مكونات منتجاته من موردين في السوق المصري، والمقاطعة سوف تؤثر على السوق بأكمله، وأول المتضررين سيكون العامل الغلبان".

- وزير الصحة الفلسطينية: الهجوم اللاإنساني واللاأخلاقي على مستشفياتنا علامة في وجه الإنسانية

علقت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، على تصاعد الأحداث فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مشيرة إلى إن الوضع في قطاع غزة هو وضع كارثي وصعب جدًا، خاصة بعد قصف محيط مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي ومستشفى الشفاء اليوم، موضحًا أن هذا الهجوم اللاإنساني واللاأخلاقي واللاديني يعتبر علامة في وجه الإنسانية في القرن الواحد والعشرين.

- مصطفى الفقي: واشنطنلتل أبيب لو سقطت أمريكا ستنتهي إسرائيل الحاضنة

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن سقوط أمريكا ينهي وجود دولة إسرائيل في المنطقة، موضحًا أن السياسة الأمريكية الآن مستقرة وتغييرها هو وضع طبيعي في أي وقت، مشيرًا إلى أنه حال سقوط أمريكا كقوى عظمة ستكون بداية الانهيار والنهاية للاحتلال الإسرائيلي في فلسطيني، مؤكدًا أن أمريكا هي الحاضنة والحامية لإسرائيل، ولا تستطيع إسرائيل أن تستمر بمفردها في المنطقة بدون وجود أمريكا.

سمير غطاس منتقدًا خطاب نصر الله: حوله من زعيم إلى محلل سياسي درجة ثالثة