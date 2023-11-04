الطيار المجنون: ٢٢٥ طائرة و١٠٠ ألف جندي عبروا القناة في أكتوبر

كتب- محمد شاكر:

قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، الشهير إعلاميًا بالطيار المجنون، إن ٢٢٥ طيارة مصرية عبرت قناة السويس يوم ٦ أكتوبر عام ١٩٧٣ مضيفا: شميت رائحة سيناء عند عبورنا قناة السويس.

وأضاف "المنصوري"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن خط بارليف كان أقوى مانع مائي في العالم مشيرا إلى أن الجيش المصري أطهر وأشرف جيش في العالم منذ أيام القائد حورمحب.

وأوضح أن ١٠٠ ألف جندي عبروا قناة السويس يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣، مضيفًا أن خطة الحرب كانت من أجل السلام.