الطيار المجنون يروي لحظات نكسة ٦٧: كنت لسه متخرج من الكلية الجوية

كتب- محمد شاكر:

قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري أحد أبطال حرب أكتوبر، والملقب بالطيار المجنون من جانب الاحتلال الإسرائيلي أن والدته كانت شديدة وعلمته الرجولة، أما والده فكان من تنظيم الضباط الأحرار وقبض على حيدر باشا.

وأضاف "المنصوري"، خلال لقائه مع إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: لم أكن أخشى الموت خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣ مشيراً إلى أنه شاهد نكسة ٦٧ بعد تخرجه مباشرة من الكلية الجوية اللواء معتبرا هزيمة ٦٧ كانت عارا في تاريخ المصريين.

وفي الحلقة الخاصة والاستثنائية وفي الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر العظيم، حكي البطل تفاصيل جديدة عن النصر العظيم، وكشف المنصوري سر إطلاق لقب الطيار المجنون عليه، وكيف نجا بطائرته في الحرب بعد نفاد الوقود.