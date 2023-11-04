لجذب السائحين .. "القاضي" يكشف عن إطلاق حملة بعنوان "كريسماس مشمس"

كتب- محمد أبو بكر:

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إننا في مصر ملوك الشتاء، والحملة الترويجية منذ العام السابق للسياحة، ركزت على الشمس، التي لها دور كبير في الحضارة المصرية، وبالتالي سميت الحملة بـ "اتبع الشمس".

وأضاف "القاضي"، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه عندما تأتي فترة الكريسماس سوف يتم إطلاق حملة بعنوان "كريسماس مشمس"، والكريسماس في العالم أجمع تكون السماء رمادي خلاله، والثلوج تهبط في كل مكان.

وأشار إلى أنه، يتم جذب السائحين إلى مصر خلال فترة الكريسمس، من خلال الترويج إلى الأجواء المشمس التي تتواجد خلال هذا التوقيت والجو المميز، عكس الأجواء في ذلك الوقت خارج مصر، والتي تتسم بالبرودة.

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