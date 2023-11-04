بالإنفوجرافيك.. تعرف على حصاد التنمية المحلية في أسبوع



كتب- أحمد مسعد:

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٥٩ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي

وجاءت أنشطة الوزارة كالتالي:

السبت ٢٨ أكتوبر

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة شهد في أسبوعه الثاني عشر بالخطة التدريبية الجديدة لعام 2023/2024، تنظيم الأسبوع الأول من دورة إعداد المدربين (TOT ) الأساسية بمركز سقارة وتستمر لمدة 3 أسابيع ويستفيد منها 50 متدرباً من ديوان عام الوزارة والمحافظات، موضحًا أن إجمالي عدد المتدربين بهذا الأسبوع يبلغ ١٥٣ متدربا يحصلون على ٥ دورات تدريبية، وهى دورة تنمية مهارات القيادات في مجال الانفاق والاستثمار المحلي وهي دورة جديدة تنفذ لأول مرة ويقوم بتنفيذها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة ومشروع الاتحاد الأوروبي، ودورة التخطيط المحلى المتكامل وادماج المواطنين في عملية التخطيط ، وينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية، وسيتضمن ايضا استمرار دورتي اللغة الإنجليزية وأساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics للأسبوع الثاني على التوالي.

الأحد ٢٩ أكتوبر

استعرض اللواء هشام آمنة ، تقريراً عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر أكتوبر 2023 حيث ساهم في تنفيذ 208,2 ألف مشروع بقروض 27,2 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

الإثنين ٣٠ أكتوبر

وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مطالبا السادة المحافظين بتوجيه القيادات المحلية في نطاق محافظاتهم بضرورة القيام بمتابعة جميع أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوي للتعامل مع أي أمطار غير متوقعة.

وعقد المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماعا بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية وإزالة أي تعديات على أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة في هذا الشأن بما يساهم في وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة .

كما عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً مع السادة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث نتائج وتوجيهات الاجتماع الذى عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ووزيري الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ونائب محافظ البحيرة بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية .

كما شارك اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، والسيدة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك لتوجيه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

الثلاثاء ٣١ أكتوبر

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن الجهود التي بذلتها المحافظات في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تتضمن ٧ سلع غذائية إستراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه تم إقامة عدد ٦٨٢١ شادر ومعرض ومنافذ ثابتة ومتحركة جديدة علي أرض المحافظات خلال شهر أكتوبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، منها عدد ٣٥٧٠ منفذ حكومي (تموين-زراعة- محافظة)، وعدد ١٠٣٨ منفذ تابع لاتحاد الغرف التجارية والاحزاب والتحالف الوطني والمبادرات، وعدد ٨٩٣ منفذ تابع للقوات المسلحة، وعدد ٥٦٤ منفذ تابع لوزارة الداخلية، وعدد ٢٨٠ شادر ومعرض مؤقت.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارته الموسعة لمحافظة شمال سيناء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لإطلاق المرحلة الثانية من المشروعات التنموية، بصحبة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يرافقه وفد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب السياسية، وعدد كبير من القيادات الإعلامية البارزة.

الأربعاء ١ نوفمبر

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً مُفصلاً عن جهود مبادرة ( صوتك مسموع ) خلال شهر أكتوبر 2023 في حل الشكاوى الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة و سرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمبادرة للتعامل معها وحسمها والرد عليها ، موضحًا أن مبادرة "صوتك مسموع " تلقت منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى شهر أكتوبر 2023 عدد 733 ألفا و 885 رسالة، تضمنت 121 ألفا و 057 شكوى ، تم حل 118,4 ألف شكوى بنسبة 97,8%، وجارى حل 2653 شكوى ، مشيرًا الى أن "صوتك مسموع" استقبلت خلال شهر أكتوبر 2023 عدد 14,7 ألف رسالة منها 1539 شكوى، تم الاستجابة لـ 1214شكوى منها بنسبة 78,9%، وجارى حل 325 شكوى.

كما شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، و خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

الخميس ٢ نوفمبر

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تخصيص أرقام تليفون لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة) 0220544041( 0220544052 -، بالإضافة إلي رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة " صوتك مسموع" ، لتلقى بلاغات وشكاوي المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف ، علي ان يتم البدء في تلقي الشكاوي من صباح الخميس الموافق 2/11/2023 ، لافتًا الي أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وهناك إجراءات صارمة تم اتخاذها لمنع انتشار هذه الظاهرة في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية .

واحتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الخميس، الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثاني عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات لـ١٠٣ متدربًا من جميع المحافظات، مؤكدًا أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٤ دورات تدريبية بالأسبوع الثاني عشر، تضمنت دورة اللغة الانجليزية، ودورة أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال الانفاق والاستثمار المحلي، ودورة التخطيط المحلى المتكامل وإدماج المواطنين في عملية التخطيط .

واستقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، السيد/ باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء رقم 262 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشاد رئيس الوزراء بنماذج المدارس المُميزة التي تم افتتاحها بأرض القرية الكونية، ويكلف وزيري الإسكان والتنمية المحلية بإتاحة أراضٍ للتوسع في ذلك النموذج بالمدن الجديدة والمحافظات.

الجمعة 3 نوفمبر

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة مواطني العاصمة بصورة يومية.