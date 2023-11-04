أمطار رعدية وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة لـ6 أيام مقبلة

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدٍ السبت حتى الخميس المقبل، حيث يسودها طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد الشمالية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد يوم الأحد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء بنسبة حدوث 20% تقريبًا إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتشهد الأيام من الاثنين حتى الخميس المقبل، شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.