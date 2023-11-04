"الإعانة" و"توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي" تجتمعان بـ"الصحفيين" اليوم

كتب- إسلام لطفي:

تنظم نقابة الصحفيين، اليوم السبت، اجتماعًا يضم المشاركين في لجنة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، ولجنة الإغاثة ودعم فلسطين.

ويناقش الاجتماع الإعداد لقافلة الإغاثة، التى أعلنت عنها النقابة، ومناقشة سبل التبرع العينى للشعب الفلسطينى وقائمة الاحتياجات، التى يحتاجها الصحفيون، وكذلك الشعب الفلسطينى، والتنسيق مع الجهات المختلفة بهذا الشأن.

كما يناقش الاجتماع الإعداد للمؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق التقرير الثانى لحملة توثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والشعب الفلسطينى، وكذلك رصد جرائم الإعلام الغربى وتغطياته المنحازة للاحتلال الإسرائيلى.

وجددت النقابة دعوتها للصحفيين الراغبين فى تقديم مساعدات عينية عبارة عن أدوات صحفية للصحفيين العاملين فى غزة، ومستلزمات طبية وأدوية، ومواد غذائية محفوظة، بإحضارها لمقر النقابة، علمًا بأن اللجنة بدأت فى استقبال التبرعات العينية يوم الخميس الماضى، كما نسقت مع نقابة الأطباء لمراجعة المستلزمات الطبية والأدوية.

وكانت النقابة قد أصدرت بيانًا بشأن فتح باب الانضمام للجنة إغاثة الشعب الفلسطينى برئاسة النقيب، وعضوية السكرتير العام، وأعضاء المجلس، ولجنة إدارية معاونة.