الطيار المجنون يكشف سر اللقب الذي أطلقته عليه إسرائيل



كتب- محمد شاكر:

قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، الشهير إعلاميا بالطيار المجنون إن إسرائيل أطلقت عليه لقب الطيار المجنون بسبب مناورة الموت التي قمت بتنفيذها والتي شملت قيامي بالاتجاه نحو الأرض ثم الإقلاع مرة أخرى دون أن أصل إلى الأرض.

وأضاف "المنصوري"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن إسرائيل خانت عهد وقف إطلاق النار يوم ٢٤ أكتوبر مشيراً إلى أن آخر معركة جوية كانت ٢٤ اكتوبر ٧٣ أمام إسرائيل.

وفي الحلقة الخاصة والاستثنائية وفي الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر العظيم، حكي البطل تفاصيل جديدة عن النصر العظيم.

وكشف المنصوري سر إطلاق لقب الطيار المجنون عليه، وكيف نجا بطائرته في الحرب بعد نفاد الوقود.

وروى المنصوري باكيا، وصية أحد زملاءه في الحرب لزوجته والتي جاء فيها: عفي نفسك انتي شابة وصبية وتزوجي رجل صالح، وكشف أيضا سر حصوله على ميدالية جرحي الحرب مرتين.