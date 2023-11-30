إعلان

BBC

متحدث الوزراء يكشف مصير المباني القديمة للوزارات

10:25 م الخميس 30 نوفمبر 2023

المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مصير المباني القديمة للوزارات بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "أون" إن كل الوزارات انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولا داعي لوجود موظفين داخل المباني القديمة للوزارات.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة وجهت بإغلاق تلك المباني لحين انتهاء خطط استغلالها، مضيفًا:"ستغلق المباني القديمة تماما والعمل كله سيكون من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: "سيتم استغلال هذه الأصول الاستغلال الأمثل، ولكن لا يوجد في الوقت الحال شيء يمكن الإعلان عنه في هذا الشأن".

المستشار سامح الخشن مجلس الوزراء المباني القديمة للوزارات العاصمة الإدارية برنامج كل يوم

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الإعلامي محمد علي خير يعلن رحيله عن قناة المحور.. ويحدد السبب
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار السكر والسلع