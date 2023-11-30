متحدث الوزراء يكشف مصير المباني القديمة للوزارات

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مصير المباني القديمة للوزارات بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "أون" إن كل الوزارات انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولا داعي لوجود موظفين داخل المباني القديمة للوزارات.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة وجهت بإغلاق تلك المباني لحين انتهاء خطط استغلالها، مضيفًا:"ستغلق المباني القديمة تماما والعمل كله سيكون من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: "سيتم استغلال هذه الأصول الاستغلال الأمثل، ولكن لا يوجد في الوقت الحال شيء يمكن الإعلان عنه في هذا الشأن".