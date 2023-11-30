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BBC

متحدث الوزراء: أزمة الدولار إلى زوال وستنتهي قريبًا

10:19 م الخميس 30 نوفمبر 2023

المستشار سامح الخشن

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أزمة الدولار إلى زوال، وستنتهي قريبًا، والحكومة تعمل على حل المشكلة من جذورها، من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المكون المحلي.

وقال "الخشن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" على شاشة "أون"، إن برنامج الطروحات، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وقريباً سيتم الإعلان عن طروحات جديدة.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65‎%‎.

وتابع:"أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، وهناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل ، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الإطروحات".

المستشار سامح الخشن مجلس الوزراء أزمة الدولار خالد أبو بكر القطاع الخاص

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