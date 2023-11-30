متحدث الوزراء: أزمة الدولار إلى زوال وستنتهي قريبًا

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أزمة الدولار إلى زوال، وستنتهي قريبًا، والحكومة تعمل على حل المشكلة من جذورها، من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المكون المحلي.

وقال "الخشن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" على شاشة "أون"، إن برنامج الطروحات، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وقريباً سيتم الإعلان عن طروحات جديدة.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65‎%‎.

وتابع:"أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، وهناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل ، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الإطروحات".