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BBC

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية بنيوزيلندا

10:14 م الخميس 30 نوفمبر 2023

انطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج

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(مصراوي):
بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بنيوزيلندا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

تصويت المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية نيوزيلاندا

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