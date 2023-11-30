بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية بنيوزيلندا
10:14 م الخميس 30 نوفمبر 2023
(مصراوي):
بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بنيوزيلندا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
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(مصراوي):
بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بنيوزيلندا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
فيديو قد يعجبك:
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