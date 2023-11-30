الديب: عملية ٧ أكتوبر أوقفت المخططات التى كانت تحاك بالمنطقة العربية

كتبت- داليا الظنيني:

قال اللواء الدكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، إن العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، يأتي ضمن سلسلة من مخطط تسعى إسرائيل له لتحقيقه، مبينًا أن العملية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، أوقفت الكثير من المخططات التي كانت تحاك بالمنطقة العربية وليس فلسطين فقط.

وأضاف "الديب"، خلال لقائه عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لها العديد من التداعيات السياسية والاقتصادية على المنطقة، منوهًا أن عملية السابع من أكتوبر استطاعت أن تحدث تغييرا استراتيجيا في جميع الدول.

وتابع: حماس حصلت على الشرعية بعد عملية طوفان الأقصى، وما يثبت ذلك هو اتفاق صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يتفاوض مع القيادي السنوار، قائد حركة حماس، وهو اعتراف شرعي بحركة حماس رغما عن إسرائيل.

وأوضح الديب أن عملية طوفان الأقصى أثبتت الفشل الاستخباري لدي إسرائيل، مبينًا أنه رغم تطور الوسائل التصوير والتصنت والوسائل الاستخباراتية يبقى الفرد ( الجاسوس) هو الأخطر (الشخص)، وهو ما نجحت فيه حماس والتخلص منهم لذا تم تنفيذ العملية في 7 أكتوبر بنجاح.