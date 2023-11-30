الخارجية الأمريكية: cop 27 شهد تحقيق إنجازات كثيرة.. ونركز على تقديم المساعدة للدول النامية



كتبت- داليا الظنيني:

قال المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية سام ويربرج، إنّ مؤتمر المناخ cop 27 الذي استضافته مصر شهد تحقيق إنجازات كبيرة، حيث تم التركيز على التنفيذ.

وأضاف "ويربرج"، في لقاء خاص مع عبر قناة القاهرة الإخبارية: عندما أقول حققنا لا أقصد الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن العالم، فقد حققنا إنجازات كبيرة بالنسبة إلى الوصول إلى إمكانية التعامل مع الاحتباس الحراري، وفي قمة المناخ cop 28 المنعقدة بالإمارات نحن نريد التركيز على التقييم العالم.

وأكمل ويربيرج: بعد مرور سنة، لا بد من التقييم وأن نرى ماذا حققنا بعد كل هذه السنوات من الجهود العالمية المشتركة لمكافحة التغير المناخي، وفي هذا المؤتمر سنركز على التقييم العالمي وسنجمع كل الإحصائيات والمبادرات ونتطلع إلى المستقبل.

وتابع: يجب إدراك أن كل الدول لا تمتلك الإمكانيات والميزانية ذاتها، والإدارة الأمريكية الحالية قدمت أكبر مساعدة في تاريخها في هذا الملف، ونركز على تقديم المساعدة للبلدان النامية وأي صندوق جديد حول الخسائر والأضرار.