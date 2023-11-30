خالد الجندى: حلف اليمن يكون على نية المستحلف وليس الحالف -(فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القرآن الكريم به كثير من القسم، لافتًا إلى أن هناك آيات كثيرة بدأت بقسم الله سبحانه وتعالي، وأيضا يوجد آيات أخرى تحمل معني القسم.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "من يقسم على شيئ بيكون هدفه التأكيد أو إثبات أهمية هذا الشيئ، أو التعظيم وعظم هذا الشيئ، فالله سبحانه يقسم بما يشاءـ وفى القرآن جاء القسم بـ11 شيئا لتأكيد الجزاء وهذا فى سورة الشمس، فى قوله سبحانه وتعالي: (وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ٥ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا)".

وأضاف: "فنحن البشر لو طلب مننا الحلف يكون الحلف على نية المستحلف، يعنى لو القاضى قالك احلف بالله، يبقى الإجابة بتاعتك تكون على نية ما حلفك عليه، ولا تحلف على نيتك أنت، يعنى مينفعش تكون أنت بتحلف على نيتك أنت".