دعاء فاروق تكشف أسرار وكواليس لأول مرة حول إصابة زوجها بالسرطان

كتب- إسلام لطفي:

تحل الإعلامية دعاء فاروق وزوجها في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس"، في العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل على قناة "الحياة".

يعد اللقاء هو أول ظهور تليفزيوني تكشف دعاء فاروق من خلاله عن أسرار وكواليس خاصة تذاع لأول مرة حوّل اصابة زوجها بسرطان القولون، والظروف الصعبة التي مروا بها.

كما تكشف دعاء فاروق خلال الحلقة عن عملها كمضيفة طيران ثم مذيعة وقرارها بارتداء الحجاب، ويتحدث الزوجين خلال الحلقة عن حياتهما الخاصة وأولادهما.