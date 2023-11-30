الثمار نضجت.. منتجو البرتقال يطالبون بفتح التصدير والخسائر تصل لـ 75 مليون دولار



كتب- محمد سامي:

طالب عدد من مصدري الموالح المصرية، الحكومة بالتراجع عن قرار تأخير تصدير البرتقال المصري بداية من 15 ديسمبر المقبل، وأن يبدأ التصدير كما هو معتاد سنويًا في الأول من ديسمبر.

وقال أحمد أبو النيل أحمد مصدري الموالح، إن قرر التأخير لمدة 15 يومًا سيضيع موسم الكريسمس في أوروبا وروسيا أكبر مستورد للموالح المصرية وكذلك عدد من الدول العربية، مؤكدًا أن بعض أصناف البرتقال المصري ستتعرض للتلف لو انتظرت الثمار على الأشجار حتى 15 ديسمبر مثل الصنف البلدي.

وأِشار إلى أن درجة الحراره انخفضت خلال الفترة الماضية مما ساهم في جاهزية المحصول وهو ما استغله بعض الدول المنافسه مثل جنوب أفريقيا وتركيا من الأنفراد بالسوق مستلغه القرار المصري، مؤكدًا أن الكمية التي كانت تصدرها مصر في تلك الفترة ما يقرب من 150 ألف طن موالح بإجمالي 500 دولارًا للطن، بما يعادل 75 مليون دولار، مؤكدًا أن المصدرين لديهم عروض للتصدير جاهزة فورا.

وكشفت تقارير، أن مصر صدرت بنهاية الموسم الماضي، نحو 458 ألف طن برتقال إلى أوروبا، بنمو يتجاوز 83% مقارنة بصادرات الموسم السابق له التي لم تتجاوز 214 ألف طن، ليستحوذ البرتقال المصري، على 45% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من البرتقال التي سجلت نحو مليون طن خلال الموسم.

من جانبه أكد خالد محمود أحد مصدري الموالح، أن تأجيل فتح موسم تصدير البرتقال المصري يلحق خسائر بالمصدرين اللذين انتظروا هذا الموسم لتعويضهم عن حظر تصدير البصل المستمر إلى شهر يناير المقبل، وأن هناك شركات تمتلك طلبات تصدير في الوقت الحالي لن تستطيع تلبية احتياجات عملائها في الخارج بسبب تأجيل الموسم.

وأشار إلى أن عملية التأجيل قد تحدث ضررًا بالبرتقال المصري في الأسواق الخارجية وتفتح الباب أمام دول أخرى منافسة لحجز المساحة التي يشغلها البرتقال المصري في الدول المستوردة، وهو ما حدث أيضا في محصول البصل الذي بعد أن كانت مصر مسيطرة على صادراته لعدد من الوجهات في العالم ومنها المملكة العربية السعودية، فقدنا جزء من الأسواق التي بنيناها على مدار سنوات طويلة ونشاهد الآن ولأول مرة منذ عقود البصل الايراني يحل محل البصل المصري في المملكة.

من جانبه كشف النائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القرار تم اتخاذه في آخر اجتماع للجنة الموالح بالمجلس وبحضور ممثلي شركات التصدير المعنية، مشيرًا إلى أن القرار تعود أسبابه إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة.