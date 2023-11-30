مستشار وزير العمل يكشف موعد إطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

قال حسين صبري البكباشي، مستشار وزير العمل لشؤون التحول الرقمي، إنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية لخدمات العمالة غير المنتظمة خلال 4 أو 5 أشهر من الآن.

وأضاف "البكباشي"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن المنصة تأتي بمميزات متعددة للعمالة غير المنتظمة، أبرزها الشفافية، قائلًا: "مفيش مقاول هيروح مكتب علشان يقابل موظف يخلص ليه ورق".

وأوضح "البكباشي" أنه استكمالًا لمميزات منصة العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا فيما يتعلق بالشفافية، فإنه سيتم مطابقة الفاتورة المقدمة مع جهة الإسناد إلكترونيًا، قائلًا: "ممكن المقاول يكون عامل شغل بـ100 ألف جنيه وهو بيتكلف مليون، وجهة الإسناد هتطابق الفاتورة، في حالة مطابقتها يتم الصرف، وفي حالة عدم المطابقة يتم العودة إلى المقاول"، مؤكدًا أنه يجب توفير عقد سليم وفاتورة صحيحة، وسيتم مراجعتهم بعد تقديمهم.

وتابع مستشار وزير العمل للتحول الرقمي: "المقاول بيضرب أسماء ولاد بلده؛ عشان يجيب لهم مميزات العمالة غير المنتظمة، ولكن من خلال الموقع والرقم القومي، هيتم تحديد من ينطبق عليه مفهوم عامل منتظم أو غير منتظم؛ لأن ممكن يكون الشخص اللي مقدم إنه عمالة غير منتظمة معاه عربية وأرض وبياناته غير صحيحة، وبالتالي لا يحصل في هذه الحالة على مميزات العمالة غير المنتظمة لأنه لا يستحقها.

ولفت "البكباشي" إلى أن من حق أي فرد في المنظومة تسجيل نفسه على المنصة إلكترونيًا، لكنه لن يتمتع بمميزات العمالة غير المنتظمة إلا في حالة رؤية اسمه في كشف عملية من العمليات، لافتًا إلى أن المقاول يقوم بإدخال أسماء العمالة المتواجدة بالعقد من خلال المنصة؛ مما سيخفف على موظف وزارة العمل هذه المهمة.

