"زراعة الشيوخ": المشاركة في الانتخابات الرئاسية تدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، تعد جزءًا مهمًا من العملية الانتخابية وهو أمر يتطلب حرص جميع المصريين على المشاركة.

وأضاف "الجبلي" في بيان اليوم، أن انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج غدا، عليه دور كبير في حث باقي المصريين في الداخل على المشاركة.

ودعا رئيس اللجنة، جموع المصريين بالخارج للمشاركة وممارسة دورهم السياسي والدستوري، وعدم الالتفات إلى الأصوات المحبطة التي تقلل من أهمية المشاركة وتروج لأن الانتخابات محسومة.

وتابع "الجبلي": لا توجد انتخابات محسومة مسبقًا، والمواطن المصري هو من سيحسم الانتخابات بمشاركته، في ظل وجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات، كما أن نسبة المشاركة الكبيرة ستعكس صورة إيجابية عن المصريين أمام العالم في وقوفهم صفا واحدا أمام التحديات الخارجية التي تواجه البلاد.

وقال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن المشاركة الكبيرة في الانتخابات تدعم وجود استقرار سياسي واقتصادي قوي، وتساعد في الحفاظ على ما شهدته البلاد من إنجازات ومشروعات تنموية.

واختتم الجبلي تصريحاته، بثقته في أبناء مصر بالخارج أن يكونوا على قدر كبير من الثقة والمسئولية، في ممارسة هذا الاستحقاق الدستوري وتحويله إلى عرس ديمقراطي تحتفل به البلاد.