برلماني: المصريون بالخارج سيسطرون ملحمة وطنية خلال الانتخابات الرئاسية

كتب- نشأت علي:

أعرب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة في حرص أبناء مصر بالخارج وبمختلف دول العالم على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية والمقرر لها أيام 1 و2 و3 ديسمبر 203.

ووجه النائب، التحية والتقدير للمصريين بالخارج على دورهم الكبير في مساندة ودعم الدولة المصرية وشرح سياسات مصر الواضحة والحاسمة تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة.

كما أعرب "قاسم" في بيان اليوم، عن ثقته التامة في أن المصريين بالخارج سيسطرون ملحمة وطنية يقدمون فيها رسالة عاجلة وواضحة وحاسمة للعالم كله في هذه الانتخابات مفادها أن جموع المصريين خلف الدولة المصرية ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن وأنهم يؤيدون جميع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المصريين بالخارج يعيشون عصرهم الذهبي في عهد السيسي.

وقال النائب محمود قاسم إن المصريين بالخارج كانت لهم مواقفهم التاريخية والمشرفة في كشف جميع المؤامرات والشائعات التي كانت تبثها قوى الشر والظلام والإرهاب ضد الدولة المصرية ورفضهم وبشكل قاطع لأي محاولة للنيل من استقرار البلاد وتهديد مسيرتها التنموية الواعدة.

وأكد النائب محمود قاسم أن الانتخابات الرئاسية تأتي في توقيت مهم واستثنائي خاصة في ظل الأوضاع الراهنة وما تشهده المنطقة من أحداث متلاحقة بسبب ما تم من اعتداءات وحشية ومجازر بشرية ودموية من جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين وهو ما يجعل المشاركة واجبا على الجميع من منطلق المسئولية الوطنية وذلك حرصًا على الوطن وتماسكه والحفاظ على وحدته وقوته.