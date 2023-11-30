رئيس "زراعة البرلمان" يناشد المصريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا إنها واجب وطني وحق دستوري على كل مواطن له حق التصويت.

وأضاف "الحصري" في بيان الخميس، أن الدولة حريصة على حث المواطنين على المشاركة السياسية في الانتخابات، وتفعيل ممارسة الحق الدستوري والواجب الوطني في إطار خطوات بناء الجمهورية الجديدة.

وناشد النائب هشام الحصري، المصريين بالخارج، المشاركة في الانتخابات خلال الأيام الثلاثة القادمة، وكذلك المصريين بالداخل في أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وذلك للقيام بدورهم الوطني تجاه بلادهم، واستكمال ما تم بها من تنمية واستقرار، ومشروعات قومية في مختلف المجالات والقطاعات.