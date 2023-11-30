ضياء رشوان: اتصالات مصرية قطرية لتمديد الهدنة الإنسانية يومين إضافيين

كتب- أحمد جمعة:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، سعيا لوقف إطلاق النار والإفراج عن من مزيد الأسرى والمحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة.

وأوضح "رشوان" في بيان اليوم، أن الجهود المصرية القطرية المكثفة، أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم.

وأكد أن مصر تتابع عن كثب تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية اليوم، معلنًا أن مصر تحث الطرفين على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وأنها ستواصل بذل أقصى جهودها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة.

وقال رشوان: لقد تم تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، بجهود مصرية قطرية مكثفة، لمدة يوم واحد وهو اليوم الخميس.

وأوضح أن تلك الهدنة تتضمن حتى الآن، الاتفاق على الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين، والإفراج عن 30 فلسطينيًا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.