7 فيروسات تهددك في فصل الشتاء.. ما هي وأبرز أعراضها؟

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الفيروسات المنتشرة والتي تصيب الجهاز التنفسي، خلال فترة التقلبات الجوية ومع دخول فصل الشتاء.

وبحسب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فإن هذه الفيروسات المنتشرة حاليًا تشمل:

- مجموعة فيروسات الأنف Rhino Viruses.

- الأنفلونزا.

- الفيروس المخلوي التنفسي.

- فيروس كورونا المستجد.

- فيروس نظير الأنفلونزا.

- الفيروس الغدي.

- فيروس ابشتاين بار.

وتتشارك جميع تلك الفيروسات في أعراضها، والتي تشمل: العطس، الحمى الخفيفة، الصداع، التهاب الحلق، آلام العضلات، وانخفاض الشهية.

مجموعة "فيروسات الشتاء"؟

مجموعة فيروسات الأنف "Rhino Viruses" هي جنس فيروسات من عائلة الفيروسات البيكورناوية وهي المسبب الرئيسي للزكام الفيروس الأنفي.

الأنفلونزا

الأنفلونزا هي عَدوى تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، وهي أجزاء من الجهاز التنفسي. وتحدث بسبب أحد الفيروسات. يختلف هذا النوع من الأنفلونزا عن فيروسات "أنفلونزا" المعدة التي تسبب الإسهال والقيء.

الفيروس المخلوي التنفسي

يُعدُّ الفيروس المخلوي أحد الأسباب الشائعة بكثرة لحالات العدوى التَّنفُّسيَّة عند الرُّضَّع والأطفال الصغار، وبالنسبة للبالغين والأطفال الأصحاء الأكبر سنًا، فإن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تكون خفيفة، وعادة تشبه أعراض الزكام. وعادةً ما تكون تدابير الرعاية الذاتية هي كل ما يلزم لتخفيف الشعور بالمرض.

فيروس كورونا المستجد

تظهر أعراض تنفسية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على معظم من يصابون بعدوى الفيروس ويتعافون دون الحاجة إلى تدخل علاجي خاص. غير أن بعض من يصابون بالعدوى تظهر عليهم أعراض شديدة ويحتاجون إلى العناية الطبية.

فيروس نظير الأنفلونزا

فيروس نظير الأنفلونزا هو فيروس ينتمي إلى مجموعة فيروسات الأنفلونزا البشرية، ويصنف هذا الفيروس إلى خمس مجموعات رئيسية، كل منها لها أعراض مختلفة.

الفيروس الغدي

تختلف أعراض الإصابة بالفيروسات الغدية حسب مكان الإصابة، ففي حال إصابة الفيروس للجهاز التنفسي تظهر الأعراض التالية: حمى، التهاب البلعوم، سعال، قشعريرة، سيلان.

فيروس ابشتاين بار

من أكثر الفيروسات التي تصيب البشر، وقد يسبب فيروس إبشتاين-بار مرضًا أخطر بدرجة كبيرة لدى الأشخاص الذين لديهم قصور في الجهاز المناعي.

نشاط الفيروسات

سبق أن قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن "هذه الفترة من كل عام معروفة بانتشار الفيروسات التنفسية، خاصة مع وجود نشاط للفيروسات، وبالتالي انتشار العدوى بالأنفلونزا والفيروس المخلوي، وكذلك كورونا ومتحوراتها التي لا تزال موجودة وتنشط مع تغير الفصول".

وأوضح "حسني" لمصراوي، أن هذه الفيروسات تصيب حاليًا تصيب الجهاز التنفسي العلوي، لكن يجب توخي الحذر على العديد من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بتلك الأمراض، وعلى رأسها كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة أو المناعية، أو الأطفال الذين يعانون من حساسية الصدر.

وأشار إلى أن "الفيروسات التنفسية كلما كان علاجها سريعًا مع بداية ظهور الأعراض، كلما كان الشفاء بشكل أسرع وأسهل"، موجهًا عدد من النصائح بضرورة: التهوية الجيدة والتغذية السليمة للأطفال، والحصول على قسط جيد من النوم، والبعد عن التوتر والشد العصبي، وتقوية المناعة.