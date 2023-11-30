مُلزمة للشركات.. ننشر شروط حج الهيئات 1445 هجرية

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن الضوابط المنظمة لرحلات الحج 1445 هجرية، نصت على عدد من الشروط الخاصة بحج الهيئات.

وأضاف "صادق"، في تصريح لمصراوي، أن شركات السياحة مُلزمة بجميع الضوابط والقواعد المنظمة للحج، وفي مقدمتها أن يكون البرنامج متوافق عليه.

ويرصد "مصراوي"، الضوابط والشروط الخاصة بحج الهيئات 1445 هجرية، كما يلي:

- تلتزم الشركات السياحية، بتنفيذ هذه التأشيرة وفقًا للبرنامج المقدم منها إلى الوزارة أو الهيئة، شريطة أن تكون خدمات الطوافة لذات المستوى.

- تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الهيئات بجميع الضوابط والقواعد المنظمة للحج.

- تحميل المستندات الخاصة بتنظيم هذا البرنامج مثل (عقد السكن - الطوافة - وخدمات النقل)، على موقع خدمات الإدارة المركزية للشركات السياحية.

- أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقًا وضوابط السكن المعتمد من الوزارة وفقًا لكل مستوي، بما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعودية المقررة في هذا الشأن، شريطة توفير مشرف من مشرفي الشركة المنفذة، أو خصمًا من حصة الهيئة المنفذ لها، بما يتفق مع الشروط المقررة بضوابط المشرفين الصادرة بهذا الشأن.

- تلتزم الشركة السياحية، بإيفاد مشرف مرافق للمجموعة وفقًا للضوابط الموضوعة بالحصة النظامية بشأن عدد المشرفين المخصص لعدد الحجاج، ولا يتم الاعتماد على ممثل الجهة أو الوزارة أو الهيئة كمشرف للمجموعة.

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