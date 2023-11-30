ضعف وقطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن ضعف وقطع المياه لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء غدًا الجمعة 1 ديسمبر 2023، وحتى الساعة السادسة صباح السبت 2 ديسمبر 2023.

وقالت المحافظة، في بيان الخميس، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أعمال مشروع محور عمرو بن العاص، وتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكاري والمتعارض مع المشروع، وهو ما يستلزم قطع المياه بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الجيزة، أن المناطق المتأثرة بضعف وقطع المياه هي (عمرو بن العاص - صلاح أبو حسين - المنشية بحي الهرم).

وكلف محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال؛ لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وشدد "راشد" على رئيس حي الهرم، بالتواجد الميداني؛ لمتابعة الأعمال وإزالة أية معوقات على الفور، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لضمان الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

ونوهت الجيزة، بأن شركة مياه الشرب، ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، تتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حالات الطوارئ، يتم الاتصال بالخط الساخن 125؛ لتلبية احتياجات المواطنين.