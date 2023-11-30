التنمية المحلية: إزالة 17 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة في 31 أكتوبر الماضي وحتى الخميس 30 نوفمبر، تم إزالة 2419 مخالفة بناء على مساحة 529 ألف متر مربع وإزالة 17 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 953 فدانًا.

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان الخمس، إن الدولة بكامل أجهزتها ستتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضي الدولة فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي، مؤكدًا مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بالمحافظات حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، إلى تحرير 446 محضر تبوير للأراضي الزراعية، و13620 محضر بناء مخالف، وتمت الإزالة بالكامل لجميع الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تلقى اللواء هشام آمنة، تقريرًا من مبادرة «صوتك مسموع» لكشف جهود حل الشكاوى الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال الأسبوعين الماضيين حيث تم تفعيل الخط الساخن للمبادرة وخدمة الواتس أب والصفحة الرسمية للمبادرة لتلقي شكاوى المواطنين في هذا الشأن.

وبلغ إجمالي الشكاوى من التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 30 نوفمبر الجاري، 639 شكوى منهم 346 شكوى تعديات على الأراضي الزراعية و293 شكوى خاصة بالبناء المخالف، وتم الرد على 523 شكوى بنسبة 82% بعد الانتهاء منها وحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظات وجارٍ حل باقي الشكاوى.

كما شدد وزير التنمية المحلية، على أهمية استمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تكثيف حملات الإزالة بجميع المحافظات، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، ومتابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتواصل الدائم مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثلًا من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال أرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وهي (0220544041- 0220544052) بالإضافة إلى رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة "صوتك مسموع" وجميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة، تيسيرًا على المواطنين ولضمان سرعة وصول شكاواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين بالمحافظات لحلها بأسرع وقت بما يساهم في المحافظة على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.