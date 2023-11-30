قبل افتتاحه للجمهور.. أبرز قطع الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير

كتب- محمد شاكر

تصوير- هاني رجب

فتح المتحف المصري الكبير، أبوابه، اليوم الخميس، أمام التشغيل التجريبي للمتحف، حيث تم افتتاح الدرج العظيم استعدادًا لإتاحته للزيارة أمام الجمهور.

ويفتح الدرج العظيم أبوابه للجمهور غدًا الجمعة، لأول مرة، حيث يضم مجموعة من التماثيل الضخمة، ويركز سيناريو العرض المتحفي للدرج العظيم، على الملوك والآلهة.

ويمتد الدرج العظيم لمسافة 64 مترًا، ويرتفع 24 مترًا، وعرضه 85 مترًا في الأسفل، و17 مترًا في الأعلى، فهو بمثابة طريق صاعد، ككل الطرق الصاعدة التي صنعها المصريون القدماء، لتمهيد بناء معابدهم، وأهراماتهم.

ويضم الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير العديد من القطع الأثرية الثقيلة وأبرزها تمثال لرأس بسماتيك الأول وتمثال الملك رمسيس الثاني وتمثال للملك سنوسرت وهو أول مستقبل لزوار المتحف.

وتشمل الجولات الإرشادية التي يتيحها المتحف المصري الكبير الجزء المتعلق بالخدمات التجارية والموجود في الجهة الجنوبية للمتحف جهة اليمن مع دخول الزائر من البوابة الرئيسية للمتحف، ويرى الزائر أول قطعة أثرية وهي مسلة رمسيس الثاني أول مسلة معلقة في العالم، ويستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة والذي يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

يذكر أن المتحف المصري الكبير، يشهد معرض "توت عنخ آمون التفاعلى"، والذي يأتي بالشراكة مع مؤسسة مدريد آرتيس ديجيتالس الإسبانية، ومن خلال تجربة تفاعلیة، باستخدام أحدث أجهزة العرض الرقمية، يتمكن الزوار من رؤية أنفسهم، في حياة الملك الأسطوري توت عنخ آمون.

كما يمكن الانطلاق في رحلة سمعية وبصرية رائعة، تمتد لأكثر من 3400 عام في عمق التاريخ، لاكتشاف عجائب وأسرار كنوز الملك، ابتداءً من أساطير خلق هيليوبوليس، وصولًا إلى كنوز مقبرته.