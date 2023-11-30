طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقصها بالأسواق

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق.

وقالت النائبة، في طلب الإحاطة، إن سوق السلع الغذائية الأساسية في مصر يشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع بنحو غير مسبوق مثل السكر الذي وصل لأكثر من 50 جنيها للكيلو، فضلًا عن اختفاء بعض السلع ووجود عجز شديد في المعروض منها.

وأضافت فاطمة سليم، أن هذه الأزمة تأتي في الوقت الذي يؤكد فيها وزير التموين، وجود مخزون استراتيجي يكفي عدة أشهر، فضلًا عن أن بعض تلك السلع لدى مصر اكتفاء ذاتي منها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن حالة التضارب بين التصريحات الحكومية والواقع تؤكد أن هناك غيابًا حقيقيًا للأجهزة الرقابية، وهو ما يجعل المواطن يقع فريسة لجشع التجار، سواء في زيادة الأسعار، أو حجب بعض السلع لخلق سوق سوداء.

وطالبت النائبة فاطمة سليم، الحكومة بكشف الحقيقة كاملة بشأن وضع الأسعار في مصر، والعمل على توفير احتياجات المواطنين، والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه التكتسب من قوت الشعب.