وزير التموين يكشف ضوابط إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية

كتبت -داليا الظنينى :

كشف الدكتور على المصيلحي ،عن ضوابط البطاقات التموينيه ،مبينا أن المجهودات التى بذلت بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والرقابة الأدارية بالتعاون مع وزارة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدقيق قاعدة البيانات .

وأضاف المصيلحي خلال حواره لبرنامج كل يوم المذاع على قناة اون اليوم الأربعاء، أن كافة المستفيدين أرقامهم القوميه وأرقام هواتفهم وعناوينهم والسجل العائلى سليمه ،موجها الشكر لوزاره الأتصالات والتكنولوجيا والمعلومات ووزارة الأنتاج الحربى لانها هى التى تتعامل فى موضوع إدارة البطاقات ،هذا أدى إلى وجود قاعدة بيانات جيده .

وأردف المصيلحي: أن مع تدقيق قواعد البيانات الأخرى من وزارة التضامن الأجتماعى وتكافل وكرامة وابناء الشهده والحالات الأنسانية البسيطة التى يتوافر بها الحد الأدنى من الأجور نستطيع فى هذه الحالات إضافة الأبناء ،مؤكدا أن قرابة إنتهاء المنظومة من توافر قواعد بيانات متكاملة سيساعد فى ذلك .