نشرة منتصف الليل| وصول الدفعة السادسة من المحتجزين لمعبر رفح والأمهات تشارك في إعداد الوجبات المدرسية

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها، إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية استعادة صفحات برنامج "فى المساء مع قصواء"، ووصول الدفعة السادسة من المحتجزين إلى الجانب المصري من معبر رفح

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي: