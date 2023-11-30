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نشرة منتصف الليل| وصول الدفعة السادسة من المحتجزين لمعبر رفح والأمهات تشارك في إعداد الوجبات المدرسية

12:26 ص الخميس 30 نوفمبر 2023
نشرة منتصف الليل| وصول الدفعة السادسة من المحتجزين لمعبر رفح والأمهات تشارك في إعداد الوجبات المدرسية

نشرة منتصف الليل

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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها، إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية استعادة صفحات برنامج "فى المساء مع قصواء"، ووصول الدفعة السادسة من المحتجزين إلى الجانب المصري من معبر رفح

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

البابا تواضروس الثاني الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين معبر رفح المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة السيدة انتصار السيسي أطفال فلسطين الدكتور رضا حجازي وزير السياحة المتحدة للخدمات الإعلامية قصواء الخلالى

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