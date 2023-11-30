مفتي الجمهورية: مصر لها تجربة دستورية عريقة والإخوان لم يقرأوا التاريخ المصري جيدًا

كتب - مصراوي:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان اتخذت العديد من القرارات المصيرية خلال فترة حكمهم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه على سبيل المثال قبل ولاية دار الإفتاء المصرية كانت هناك قرارات في الوثائق الدستورية التي تم تعديلها من قبل السلطة في ذلك الوقت، عن طريق تعديل الدستور وتحصين القرارات بشكل معين.

وتابع أن مصر دولة عريقة وتاريخية وتاريخها ممتد ولها تجربة دستورية عريقة، وأثناء حكم الإخوان لم تكن هناك قراءة دقيقة لتاريخ الدولة، ولا بد أن تنسجم مع هذا التاريخ وتعالج أمورك بحكمة.