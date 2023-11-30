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BBC

المفتي: لم أشعر بالهيبة عند دخول قصر الاتحادية في عهد الإخوان

12:13 ص الخميس 30 نوفمبر 2023

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

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كتب - مصراوي:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه عندما دخل قصر الاتحادية بعد توليه منصبه بنحو 20 يومًا لمقابلة الرئيس محمد مرسي، لم يجد لقصر الحكم الهيبة الخاصة التي من المعتاد أن تكون موجودة في أي دولة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز": أن يجب أن تشعر عند دخول قصر الحكم بالترتيب في كل التفاصيل، لأن هذا قصر الحكم، وأنا هنا لا أركز على الجانب الشكلي كمظاهر، بل لأن امتداد للمضمون والجوهر.

وأوضح أنه لاحظ أيضًا العديد من الأشياء خلال تلك الفترة تدل على وجود إشكالية في الحكم، ربما الشعب المصري كله أدركها في القرارات التي اتُخذت.

شوقي علام مفتي الديار المصرية الدكتور محمد الباز قصر الاتحادية الإخوان

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