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BBC

مفتي الجمهورية: الدولة تعاملت مع اعتصام رابعة بطريقة راقية

12:00 ص الخميس 30 نوفمبر 2023

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الدولة المصرية تعاملت مع اعتصام رابعة العدوية بطريقة راقية.

وأضاف في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، "كنت أعيش في مكان قريب من اعتصام رابعة، ورأينا الخوف وقطع الطرق، هذا كله يقلص من حق الدولة المسنود شرعًا وقانونًا ودستورًا.

وأكد أنه عندما تتخذ الدولة إجراءات مواجهة هذا الاعتصام فهي بذلك تحافظ على المجتمع المصري الذي كان على محك الخطر في هذه اللحظة.

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية اعتصام رابعة العدوية اعتصام رابعة

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