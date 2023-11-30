الأدوية مجانًا.. "الجيزة" تنظم قافلة طبية وتنموية بروضة السودان

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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات القافلة الطبية والتنموية لخدمة سكان روضة السودان.

وأوضحت عبدالحليم، وفق بيان، أن القافلة تأتى فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للمواطنين من أهالى المناطق المطورة؛ لرفع كفاءة البيئة الجديدة الحاضنة لهم؛ للتأكد من تحقيق مشروع تطوير العشوائيات للأهداف المنتظرة منه والمتعلقة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأشارت نائب المحافظ إلى، أن القافلة شملت عيادة رمد متكاملة وصرف الأدوية مجانًا، وخدمات دفع غرامات الغارمين، وتوزيع ٤٠٠ قطعة ملابس وندوات للتعريف بالصحة الإنجابية وعيادة متنقلة لتنظيم الأسرة.

ولفتت المحافظة إلى، أنه شارك بالقافلة، مؤسسات مصر الخير، جمعية الرائدات الريفيات، جمعية البر والتقوى، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، جامعة حلوان، المجلس القومى للمرأة، وكذلك مديريات الشئون الصحية والشباب والرياضة بالجيزة.

وحرصت عبدالحليم، خلال تفقدها لفعاليات القافلة، على تقديم الشكر للجهات المشاركة بالقافلة والمتطوعين من طلبة كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان ومديرية الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين من أهالي روضة السودان بحى الدقى.