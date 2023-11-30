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BBC

هل يذهب الطفل المصاب بالبرد المنتشر حاليا للحضانة أو المدرسة؟.. مدير "أبو الريش" يجيب

08:00 ص الخميس 30 نوفمبر 2023

الدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفى أبو الريش

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كتب- عمر كامل:

حذر الدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال التابع لكلية الطب بجامعة القاهرة، من ذهاب الأطفال المصابين بدور البرد المنتشر والذين تظهر عليهم أعراض كارتفاع في درجات الحرارة، إلى الحضانات أو المدارس.

وأكد الأنواري خلال تصريحات لـ"مصراوي"، منع الطفل من الذهاب للحضانة أو المدرسة حال ظهور أعراض ارتفاع الحرارة خلال هذه الفترة من العام وحتى بداية فبراير المقبل.

وأوضح مدير مستشفى أبو الريش المنيرة أن الأسابيع الجارية تكون أشد الأوقات إصابة للأطفال بأدوار البرد المنتشرة وخصوصا الفيروس المخلوي.

الدكتور شريف الأنواري مستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال الأطفال المصابين بدور البرد الفيروس المخلوي

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