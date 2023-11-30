"الأرصاد" تكشف طقس الـ6 أيام القادمة: نشاط للرياح وأمطار
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كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.
وقالت "الأرصاد"، في بيان لها عبر فيسبوك، أن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام القادمة تشهد عدد من الظواهر الجوية المختلفة.
ويرصد "مصراوي"، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، كما يلي:
الجمعة والسبت 1 و 2 ديسمبر 2023
وأوضحت الأرصاد، أنه يسود خلالهم، شبورة مائية من الرابعة إلى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من، القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأشارت الهيئة إلى، وجود، نشاط رياح على مناطق من، القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.
الأحد والإثنين 3 و 4 ديسمبر 2023
لفتت الأرصاد إلى، أنه يسود خلالهم، شبورة مائية من الرابعة إلى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من، القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتابعت الهيئة موضحة تواجد، أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 % تقريبًا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
الثلاثاء 5 ديسمبر 2023
أوضحت الأرصاد، أنه يسود خلالهم، شبورة مائية من الرابعة إلى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من، القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأكملت الهيئة، أنه يتواجد خلالهم، أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 % تقريبًا، على مناطق من، السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
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