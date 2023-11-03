عمرو أديب يحذر من دعوات المقاطعة: هؤلاء أول المتضررين



كتب- حسن مرسي:

حذر الإعلامي عمرو أديب، من تنامي الحملات والدعوات لمقاطعة البضائع يعتقد أن منتجوها يدعمون إسرائيل.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "أقدر مشاعرك تجاه فلسطين واحترمها، ولكن إحنا بنعاقب مين، أتحدث عن آلاف العمال ضمن الشركات الكبرى مهددة بالفصل والاستغناء عنها حال استمرار المقاطعة".

وأضاف مقدم الحكاية: "إنتوا بتضربوا في مين بالمقاطعة دي.. إنتوا مستعدين تكملوا في هذا التوجه للأخر، الاقتصاد دائرة، والمطعم بيسحب مكونات منتجاته من موردين في السوق المصري، والمقاطعة سوف تؤثر على السوق بأكمله، وأول المتضررين سيكون العامل الغلبان".

وتابع: "المقاطعة إلى أين ومتى؟.. هتكملوا سنة في المقاطعة، الناس بتكح تراب وفيه شركات مصرية كبيرة وبرأس مال مصري اضطرت للاستغناء عن عدد كبير من عمالها جراء المقاطعة".

وتسائل الإعلامي عمرو أديب: ليه محدش بيقاطع المنتجات البترولية رغم أن 20% منها يتم استيراده من أمريكا وأوروبا؟، طب أغلب الأدوية في السوق المصري مستوردة من الدول المؤيدة للعدوان الإسرائيلي ليه محدش فكر يقاطعها؟، مؤكدًا أن المقاطعة ستؤتي ثمارها في حالة ما إذا كان لتلك المنتجات المستوردة لها بديل محلي يمكن الاعتماد عليه.