نقل 3 حالات للإسماعيلية وبورسعيد.. مصدر يكشف عدد مصابي غزة في مصر

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن عدد المصابين الذي جرى نقلهم من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه تم 84 مصاباً حتى الآن، وتوزيعهم على مستشفيات محافظة شمال سيناء "العريش، والشيخ زويد، وبئر العبد".

ولفت المصدر المطلع تفاصيل خطة استقبال مصابي غزة، إلى تحويل 3 حالات إلى مستشفيات محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد خلال الساعات المقبلة، نظراً لحالتهم الصحية الحرجة وحاجتهم لإجراء جراحات تخصصية.

وأكد المصدر أن جميع الحالات في حالة مستقرة حالياً، وتم إجراء عدد من العمليات الجراحية للمرضى، مع استدعاء أطباء في مجال جراحة العظام والمخ والأعصاب لمساعدة الفريق الطبي بمستشفيات شمال سيناء.