الإخلاء أو الموت.. 11 مليون مكالمة ورسالة تحذير إسرائيلية إلى المدنيين في غزة

كتب- إسلام لطفي:

أسقطت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من مليون منشور وأرسلت 6 ملايين رسالة نصية وأجرت 4 ملايين مكالمة هاتفية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، لحثهم على الإخلاء، حسبما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت أنه يأتي إرسال هذه المنشورات والاتصالات بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو هذا الأسبوع.

ويتعمَّد الاحتلال الإسرائيلي حث المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة على إخلاء منازلهم والاتجاه إلى الجنوب، ورغم ذلك يستهدفهم حال خروجهم من منازلهم.