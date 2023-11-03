وزير الصحة يبحث مع رئيس الوكالة التركية "تيكا" تعزيز سبل التعاون

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أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، العمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بإعادة فتح الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، بما يساهم في فتح آفاق تعاونية جديدة بين مصر وتركيا في القطاع الصحي، فضلاً عن مناقشة إمكانية إقامة مستشفى تركي في مصر لتصبح نموذج للقطاع الصحي التركي في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة والسكان، السفير التركي لدى مصر صالح موطلو شن، ورئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" سركان قايالر، والوفد المرافق لهما؛ لبحث تعزيز سبل التعاون المختلفة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزير أكد- في مستهل الاجتماع- على العلاقات القوية التي تجمع بين مصر وتركيا في العديد من المجالات.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون بين مصر وتركيا؛ لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بما يكمل ما تقوم به الدولة المصرية لدعمهم، كما تناول الاجتماع مناقشة إمكانية إعادة فتح مكتب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق.

من جانبه، قال رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" سركان قايالر، إن الوكالة لديها أنشطة في 60 دولة على مستوى العالم من بينها أنشطة متعلقة بخدمة القطاعات الصحية بتلك الدول، مؤكداً رغبتهم في دعم القطاع الصحي في مصر من خلال الوكالة، بما يساهم في دعم تنفيذ خطة الدولة المصرية 2030 المتعلقة بالقطاع الصحي.