حدث ليلاً| زيادة أسعار البنزين.. وخطة الحكومة لمواجهة تداعيات "حرب غزة"

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رسميا.. وزارة البترول تعلن زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه

قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، ويبدأ تطبيق السعر الجديد مع الساعات الأولى من بداية اليوم الجمعة، وفقا لقرار وزير البترول المهندس طارق الملا وزير البترول، الذي حدد سعر اللتر من البنزين 80 بـ10 جنيهات، بدل من 8.75، بينما سعر اللتر من بنزين 92 يباع بـ 11.50 جنيه، سعر اللتر بنزين 95 يباع بـ12.5 جنيه.

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125 قرشا زيادة في بنزين ٩٢.. والسيسي يرفض زيادة السولار حرصا على محدودي الدخل

تبدأ الحكومة في تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بعد رفعها ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 10 جنيهات بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 إلى 11.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 12.5 جنيه بزيادة جنيه.

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زيادة بين جنيه و125 قرشا للتر.. ننشر أسعار البنزين قبل وبعد رفعها

نشرت الوقائع المصرية قرارا للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة أسعار البنزين للمستهلكين في محطات تموين السيارات بدءا من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة 3 نوفمبر.

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كم يبلغ سعر لتر السولار بعد تثبيته وزيادة البنزين؟

أبقت الحكومة على أسعار السولار في محطات تموين السيارات كما هو دون تغيير، بينما قررت رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه.

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تعرف على أبرز قرارات الحكومة بشأن أسعار البنزين والسولار في 2023

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين بأنواعه للمرة الثانية هذا العام وذلك بقيمة تتراوح بين جنيه و1.25 جنيه للتر الواحد.

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بيان عاجل من الداخلية للأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية

أعلنت وزارة الداخلية، عن الموعد النهائي لانتهاء المدة المحددة لتوفيق أوضاع الأجانب المقمين في مصر.

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متحدث الوزراء يكشف خطة الحكومة لمواجهة تداعيات "حرب غزة"

أكد المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من عدم الاستقرار في ظل الأزمات العالمية، وحرب غزة والوضع الإقليمي الملتهب للغاية، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خططًا وسياسات مختلفة لمواجهة تداعيات هذه الأمات، حيث أصدرت حزمة من القرارات لترشيد الإنفاق، وتدبير الاحتياجات والسلع الأساسية.

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حزب الله: استشهاد 5 من عناصرنا وارتفاع العدد الإجمالي لـ 55 منذ 7 أكتوبر

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس، استشهاد 5 من مقاتليه على الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ليرتفع عدد شهدائه منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 55.

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تحذيرات من انهيار السلطة الفلسطينية بعد منع الاحتلال تحويل الأموال إليها

حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، من أن منع تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى انهيارها، وفقًا للقناة 13.

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استشهاد الصحفي محمد أبو حطب و10 من أفراد أسرته جرّاء قصف منزله في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم، باستشهاد الزميل الصحفي محمد أبو حطب، و10 من أفراد أسرته جرّاء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله في خان يونس.

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27 جنيهًا للسكر و34 للزيت.. ننشر أسعار 48 سلعة غذائية بعد تخفيض أسعارها

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى مراقبة أسعار مبادرة تخفيض أسعار السلع تحت إشراف رئاسة مجموعة الوزراء، حيث تشمل 48 نوع من السلع لـ 7 باقات سلعية.

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قرار حكومى جديد لتقليل تكدس الحاويات والبضائع وانتظار السفن بالموانئ المصرية

وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من وزارة النقل بمنح تخفيضات على مقابل التخزين الذي تؤديه الشركات الخازنة لصالح هيئة الميناء المختص عن البضائع العامة، وبضائع الصب الجاف والسائل، والحاويات الواردة للموانئ، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها كلما دعت الضرورة لذلك، في إطار الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها بهدف تقليل تكدس الحاويات والبضائع وانتظار السفن بالموانئ المصرية لتوفير السلع والمنتجات،

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10 قرارات للحكومة خلال اجتماعها اليوم بينها ترشيد الإنفاق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، والذي شهد الموافقة على عدة قرارات، وهي:

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تأسيس شركة مساهمة باسم صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم..تعرف علي التفاصيل

وافق مجلس الوزراء على الترخيص لهيئة دعم وتطوير التعليم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاشتراك مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في تأسيس شركة مساهمة باسم شركة "صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم"، كمنصة تهدف لتشجيع الاستثمار في التعليم بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات مع الجهات الأجنبية.

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حظر صرف بدل الانتقال.. الحكومة تصدر قرارًا لترشيد الإنفاق العام

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

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