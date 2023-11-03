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BBC

الغرف التجارية: المقاطعة ستضر الشركات المصرية وليست الدول الداعمة لإسرائيل

01:09 ص الجمعة 03 نوفمبر 2023

الغرفة التجارية

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية، إن مقاطعة المنتجات التى تدعم إسرائيل فى مصر محسوسة داخليًا ولكن ليس لها أثر خارجى مؤثر

وأشار عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، إلى أن ضرر المقاطعة يقع على الشركات المصرية، إذ إن هناك أكثر من مليون عامل يتأثرون بالسلب من مقاطعة المنتجات التى تدعم الكيان الصهيونى.

وأضاف أمين اتحاد الغرف التجارية: "المقاطعة ستضر الشركات المصرية وليست الدول التى تدعم إسرائيل"، لافتا إلى أن عددا كبيرا من هذه الشركات تصدر للخارج، وهذا سيفقدنا عملة صعبة، منوها بأنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل ستبدأ الشركات فى تسريح العمال.

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