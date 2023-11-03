متحدث الوزراء: أي اضطراب وعدم استقرار بدول الجوار يمثل ضغطا على موارد مصر



كتب- حسن مرسي:

علق المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على ما يحدث في غزة وآثاره .

وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "ON"، مساء الخميس، أن أي اضطراب وعدم استقرار يطال دول الجوار سيكون له آثار مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا أن الوضع الحالي مؤذ للجميع سواء في المنطقة أو العالم، فالاقتصاد العالمي يتأثر بما يحدث في غزة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: "مصر تواجه التحدي الأكبر في ظل ما يحدث في السودان، وقبل ذلك ليبيا، وحاليًا الحدود الشرقية، بما يضغط على موارد الدولة ويكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة".

وشدد متحدث مجلس الوزراء، على أن مصر قادرة على مواجهة هذه التحديات وعبورها بسلام، لافتًا إلى أن مصر نبهت من مخاطر الأزمة وما يحدث وسيدفع ثمنها الجميع.. وللأسف هناك فاتورة تدفع بلا ذنب للحكومة بها.