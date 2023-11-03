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BBC

مصطفى الفقي: الرئيس السيسي "عرى" مخطط إسرائيل ومصر "لقمة في زور" المؤامرات

09:01 ص الجمعة 03 نوفمبر 2023

الدكتور مصطفى الفقي

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(مصراوي):

علق الدكتور مصطفى الفقي، على كلمة الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين لصحراء النقب، قائلا: "الموضوع ده كان جاي من عندهم الاسرائيليين ورفضنا صفقة القرن، ومصر واقفة للمؤامرات زي اللقمة في الزور وعلينا حملة اقتصادية واعلامية لا يتخيلها أحد بسبب موقف مصر".

وأكد مصطفى الفقي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامية اسما ابراهيم، أن إسرائيل والدول الغربية التي ترعى المؤامرات يعملون دائما على استفزازنا، موضحا أن مصر لديها ثوابت واضحة حتى الرئيس الراحل أنور السادات لم يفرط في قضية فلسطينية وقال هذه قضيتهم ورفض التوقيع على أي وثيقة لصالح اسرائيل.

وتابع: "الرئيس السيسي بتصريحاته عن التهجير عرى الحقيقة وكشف الموقف الإسرائيلي وأنهم بيلعبوا لعبة عايزين يخلصوا فيها من القضية الفلسطينية وعرقلة مصر وهيكون فيها ريحة التآمر من البداية للنهاية، وكل العرب يؤيدونا ودي مش قضية مصر فقط ولكن كل العرب يؤمنون أن التهجير تصفية للقضية".

الدكتور مصطفى الفقي الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين لصحراء النقب صفقة القرن إسرائيل القضية الفلسطينية طوفان الأقصى

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