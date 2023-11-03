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BBC

"الصحة العالمية": 40% من المستشفيات توقفت عن العمل داخل غزة

08:30 ص الجمعة 03 نوفمبر 2023

الدكتور أحمد المنظري

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(مصراوي):

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، أن الوضع في غزة كارثي، فمن خلال الاتصالات اختصروا لنا العاملين هناك أن رائحة الموت في كل مكان، خاصة في المستشفيات.

وأضاف "المنظري"، خلال مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 40% من المستشفيات توقفت عن العمل، إما بالاستهداف المباشر أو بانقطاع الوقود، علاوة على توقف 51 مركزا صحيا تابعين للمنظمات الدولية ووزارة الصحة، من أصل 75 توقفت لتلك الأسباب.

وتابع: "هناك مئات الآلاف من المرضى يعانون من أمراض مزمنة، تعرضت حياتهم للخطر؛ نظرا لنقص الأدوية والرعاية الصحية اللازمة".

وواصل: "تم تسجيل 200 هجمة مباشرة على المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الطبية، واستهدافها المباشر أو المناطق المحيطة بها انتهاك صارخ للقانون الدولي، علاوة على استخفاف قوات الاحتلال بحياة الأشخاص".

وأكد أن هناك 130 طفلا موجودين في الحضانات يعانون من أمراض مختلفة تتعرض حياتهم للخطر؛ نظرا لنقص الخدمة علاوة على وجود 9000 شخص يعانون من الأورام.

وشدد المدير الإقليمي لمنظمة "الصحة العالمية" على أنه يجب أن يكون هناك هدنة مستمرة دون انقطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.

الدكتور أحمد المنظري منظمة الصحة العالمية غزة وزارة الصحة أمراض مزمنة المساعدات الإنسانية طوفان الأقصى

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