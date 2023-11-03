"الكهرباء" توقع عقد تفريغ القدرة المولدة من محطات إنتاج الرياح بخليج السويس

كتب- محمد صلاح:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد مع تحالف شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو)، وشركة وادي النيل للمقاولات؛ لتنفيذ الخطوط الهوائية جهد 220ك0ف التابعة لمنطقة كهرباء القناة بنظام تسليم مفتاح، بقيمة إجمالية 713 مليون جنيه.

وسيتم تنفيذ الخط الهوائي (انجي – تويوتا – ارواسكوم) / S4 بطول 36,5كم، وكذلك الخط الهوائي (النويس / S4) بطول 2,7كم. بحيث سيتم تنفيذ المشروع في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة من رياح وشمس.

ويهدف المشروع إلى تفريغ القدرة المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 1000م وات بمنطقة خليج السويس بنظام BOO والمتوقع التشغيل التجارى لها في ديسمبر 2024.